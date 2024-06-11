Kim bu trol?

Sosyal medya üzerinden toplumun farklı grupları hakkında nefret içerikli mesajlar paylaşan trol hesaplara her gün bir yenisi daha ekleniyor.

X'te "Merve Songur" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan bir hesap özellikle türbanlı kadınları ve İslam'ı hedef alan paylaşımlarıyla adeta nefret saçıyor.

Yapay zeka ile üretilen görselleri gerçek gibi sunmaya çalışarak İslamofobiye hizmet eden hesap, aşağılayıcı bir dil kullanmaktan da çekinmiyor.

Küfür etmekten de çekinmeyen Merve Songur isimli hesap, kadınlar hakkında "sürtükler" ifadesini kullandı.

Halkın bir bölümünü "makarnacı" olarak yaftalayan Songur, hakaret dilini kullanmayı hemen her paylaşımında ihmal etmiyor.

Son olarak, Gazze'ye yardım çağrısı yapan Gamze Özçelik'i geçmişi ile yargılayan Songur, gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi.