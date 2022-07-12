Kilit Kavşakta Dönüş Yoğunluğu
(AjansHaber) - Bayram tatilini memleketlerinde geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı. Kurban bayram tatilinin son gününde Kırıkkale’de 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.
Kara yolları ekipleri de bayramın son gününde trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatmıştı. 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
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