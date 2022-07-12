Kilit Kavşakta Dönüş Yoğunluğu

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Kara yolları ekipleri de bayramın son gününde trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatmıştı. 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.