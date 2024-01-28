Kilise saldırganları yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırının faili olduğu düşünülen 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır. Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."