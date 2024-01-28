AjansHaber.com.tr Gündem Kilise saldırganları yakalandı!

Kilise saldırganları yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sarıyer Santa Maria Kilisesi'ne saldırı düzenleyen 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırının faili olduğu düşünülen 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır. Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Erdoğan, Santa Maria Kilisesi rahibi ile görüştü
Sibergöz-19 operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu!
İsveç, Filistin'e destek için yürüdü
20 ile vali yardımcısı, 127 ilçeye kaymakam atandı
KAAN savaş uçağı müjdesi!
Kamuya 35 bin sağlık personeli