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Kilis ve Gaziantep'te konut temelleri yarın atılıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın saat 16:30'da Gaziantep'te 7.087 konut ve köy evinin Kilis'te ise 649 konut ve köy evinin temeli atılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın saat 16:30'da Gaziantep'te 7.087 konutun ve Kilis'te 649 konut ve köy evinin temeli atılacak.

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