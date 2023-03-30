Kilis ve Gaziantep'te konut temelleri yarın atılıyor!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın saat 16:30'da Gaziantep'te 7.087 konut ve köy evinin Kilis'te ise 649 konut ve köy evinin temeli atılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın saat 16:30'da Gaziantep'te 7.087 konutun ve Kilis'te 649 konut ve köy evinin temeli atılacak.
Şehirlerimizi ayağa kaldırmak için gayretle, azimle çalışıyoruz.— T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) March 30, 2023
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın teşrifleriyle yarın,
📌Gaziantep'te 7.087 konut ve köy evi
📌Kilis'te 649 konut ve köy evinin temelini atacağız.
🗓️ 31 Mart 2023
⏰ 16.30 pic.twitter.com/teLOnkMjM4
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