Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, beyin kanaması nedeniyle bir süredir Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görüyordu. 53 yaşındaki Bulut, yapılan müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

MEHMET ABDİ BULUT KİMDİR?

Mehmet Abdi Bulut, 20 Ekim 1967 tarihinde Kilis'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kilis'te tamamladıktan sonra Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Daha sonra Avukatlık Stajına müteakip askerlik hizmetini 1991 yılında 223 dönem Asteğmen olarak Konya Personel Okulu ve Milli Savunma Bakanlığı İnş.Eml. Daire Başkanlığında tamamladı. 1993 yılından itibaren Kilis'te serbest Avukatlık yapmakta iken, 28 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Kilis Belediye Başkanlığını kazandı.