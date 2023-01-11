Kılıç’tan, emekli maaşları için kanun teklifi!

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın TBMM Başkanlığına sunduğu teklif, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde değişiklik yapılmasını öngörüyor.

Teklif, emekli aylığı artışı hesaplamasında sabit fiyatlar gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının yüzde 30'u yerine yüzde 100'ünün dikkate alınmasını, emekli aylığı bağlanma oranının yüzde 70 seviyesine yükseltilmesini, en düşük emekli aylığının net asgari ücret tutarı kadar olmasını içeriyor.

Teklifle, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan ve emeklilik için gereken sigortalılık süresi, hizmet süresi ve prim gün sayısı koşullarını sağlayanların yaş koşulu aranmaksızın emekliliğe hak kazanması da amaçlanıyor.