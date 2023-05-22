Kılıçdaroğlu'nun yalanları sayfa sayfa kitap oldu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi hayatındaki çelişkileri ile "Yalan Rüzgarı" kitabına konu oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte deprem felaketi sonrası yaraların sarılmaya çalışıldığı dönemde bile söylemleriyle halkın sinir uçlarına dokunan açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana yaptığı çelişkili ve manüplatif açıklamaları kitap oldu.