Kılıçdaroğlu'nun yalanları sayfa sayfa kitap oldu!
Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyerindeki çelişkileri kitap oldu. Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına yer verilen 'Yalan Rüzgarı' kitabı büyük ses getirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi hayatındaki çelişkileri ile "Yalan Rüzgarı" kitabına konu oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte deprem felaketi sonrası yaraların sarılmaya çalışıldığı dönemde bile söylemleriyle halkın sinir uçlarına dokunan açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana yaptığı çelişkili ve manüplatif açıklamaları kitap oldu.
Deniz Baykal'a yönelik FETÖ tarafından gerçekleştirilen kaset kumpasının ardından CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyerinde kendi ile çeliştiği onlarca video sosyal medyada bulunuyor.
Cumhurbaşkanı adayı olabilmek adına 6 partiyi yan yana getiren ve partilerle birlikte, kamuoyunu da adaylığına zorlayan Kılıçdaroğlu, seçilmek için tüm şartları zorladı.
Seçime gidilen süreçte meydana gelen Asrın Felaketi'nin ardından yürütülen yardım ve destek faaliyetlerini karalayan ve algı operasyonuna girişen Kılıçdaroğlu'nun yalanları, yetkili birimler tarafından her seferinden doğrularıyla paylaşılmak zorunda kalındı.