Kılıçdaroğlu'nun miting programı netleşti

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bayramın ilk günü Adıyaman'da olması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu, bayramın ikinci gününde İstanbul'da olacak. Kılıçdaroğlu, TBMM'nin açılış yıldönümü olan 23 Nisan'da Ankara'ya gidecek.

CHP lideri; 24 Nisan'da Kars ve Uşak'ı, 25 Nisan'da Ordu ve Burdur'u, 26 Nisan'da ise Van ile Nevşehir'i ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu buradan sonra 1 Mayıs'a dek sırasıyla Balıkesir, Tekirdağ, Giresun, Kocaeli, Kayseri, Osmaniye'ye gidecek.

30 Nisan'da İzmir'de geniş katılımlı bir "Millet Buluşması" gerçekleştirecek.

Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda madenci kentleri Manisa ve Zonguldak'ta olacak.

Kılıçdaroğlu ardından sırasıyla Muğla, Erzurum, Eskişehir, Niğde, Denizli, Edirne, Erzincan ve Bursa'da olacak.

7 Mayıs'ta ise, Kılıçdaroğlu'nun Büyük İstanbul Buluşmasını yapması bekleniyor.

Daha sonra 8 Mayıs'ta memleketi Tunceli'ye ardından da Elazığ'a geçecek.

9 Mayıs'ta Bolu, Düzce, Sakarya'da program yapması beklenen Kılıçdaroğlu, sonrasında Aydın, Kütahya ve Sivas'a gidecek.

Samsun ve Antalya'ya ziyaretlerinin ardından Kılıçdaroğlu'nun, 13 Mayıs'ta Ankara'da son ve büyük bir miting yapması bekleniyor.