Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti başladı! Görüşmeye kimler katıldı?

CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya geldi.

Görüşmeye Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Selin Sayek Böke, Özgür Özel ve Oğuz Kaan Salıcı da katıldı.

HDP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, bugün saat 12:00’de Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı TBMM’deki makamında ziyaret edecektir. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ve Eş Genel Başkanlarımız grup yönetim toplantı salonumuzda bir basın toplantısı düzenleyecektir."

Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart tarihinde gerçekleştirilmesi beklenen HDP ziyareti, gerekçe gösterilmeden ertelenmişti.