Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Canpolat'tan itiraf gibi açıklama!

Kemal Canpolat'tan itiraf gibi açıklama geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek verdiği Kemal Canpolat CHP İstanbul İl Kongresi'nde açıklamalar yaptı. Kürsüye çıktığı esnada bazı kesimlerin alkışıyla, bazı kesimlerin ise protestosuyla karşılaşan Canpolat, "CHP'li belediyelere İYİ Parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitmiştir." diye konuştu.

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"Beni seçerseniz bu belediye başkanlarına örgütün önünde önlerini ilikleteceğim." diyen Canbolat, "İYİ Parti'nin kadrolarıyla belediyecilik yapılmaz." ifadelerini kullandı