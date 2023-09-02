Kılıçdaroğlu'nun danışman skandallarına Uğur Dündar da isyan etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın geçmişte sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk'e hakaret ettiği ortaya çıkmıştı.

Atatürk'e "maymun" benzetmesi yaptığı tweeti ortaya çıkan Yaman, tweeti kendisinin atmadığını, sosyal medya hesabının şiflerinin yanındaki çalışanlarda olduğunu iddia etmişti.

Danışman skandallarıyla sıkça gündeme gelen Kılıçdaroğlu'na bir tepki de muhalif gazeteci Uğur Dündar'dan geldi.

Dündar, paylaşımında Kılıçdaroğlu'na sitem ederek şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Bey, Bu kaçıncı danışman skandalı Allah aşkına!!! Biz bunları yaşamaktan usandık, siz yaşatmaktan bıkmadınız! Çevrenizde sizi uyarma cesaretini göterecek ve "Ne yapıyorsunuz?" diye soracak hiç kimse kalmadı mı?"