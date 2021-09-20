Kılıçdaroğlu'nun çağrısına HDP'den İmralı yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal ve İttifakları" belgeselinin ilk bölümünde, "Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz" demişti. Kılıçdaroğlu'nun o çağrısına HDP eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli yanıt verdi. Temelli, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı işaret ederek, "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" dedi.

HDP ile gizli ittifak formülünü sürdürmek isteyen Kılıçdaroğlu, HDP'den gelen "yalnız bırakıldık" tepkilerine yönelik yumuşatıcı mesajlar vermeye devam ediyor. CHP'nin gerekirse, HDP ve İmralı'yı muhatap alabileceğini işaret eden Kılıçdaroğlu'na HDP cephesinden destek mesajları geldi.

Sezai Temelli, Twitter paylaşımında, "Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP'dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır." ifadelerini kullandı.