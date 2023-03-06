Kılıçdaroğlu'nun adaylığını eleştiren Yılmaz Özdil, Sözcü TV'deki görevinden ayrıldı!

Medyaradar'da yer alan habere göre, Yılmaz Özdil Genel Müdürlük görevinden ayrılma kararı aldı. Uzun bir süredir test süreci devam eden Yılmaz Özdil yönetimindeki Sözcü TV için geri sayım 1 Mart’ta bitti ve kanal resmen seyircisiyle buluştu.



Kulislerde konuşulanlara göre Yılmaz Özdil Genel Müdürlük görevinden ayrılma kararı aldı. Özdil kararını ekip arkadaşlarına iletti.



Özdil'in ayrılık kararından sonra Sözcü TV'ye Genel Yayın Yönetmeni ve Ana Haber Sunucusu Korcan Karar'ın bakacağı iddia edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Yılmaz Özdil konuya ilişkin yazısını yarın köşesinde yayımlayacak.