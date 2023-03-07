Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası Ersan Şen gündeme oturdu!

Şen, kendi cumhurbaşkanlığı adaylığını gündeme getirerek “Canımız feda, kanımız feda. Tereddütsüz… Karşılık varsa, yüce millet istiyorsa, karşılıksız bırakmayız. Millet çoban ateşini yakarsa uzak durmayız. Kormuyorum, kompleksim yok. Bu ülkeyi yönetebilmek için acayip bir şey olmaya da gerek yok.” demişti.