Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası Ersan Şen gündeme oturdu!
Katıldığı bir canlı yayında İYİ Parti'den cumhurbaşkanı adayı olma isteğini dile getiren Ersan Şen'in, Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığı sonrası akıbeti merak ediliyor.
İYİ Parti-CHP geriliminin yaşandığı süreçte bir canlı yayında konuşan hukuk profesörü Ersan Şen, İYİ Parti’den Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda talep gelmesi halinde görevden kaçmayacağını açıklamıştı.
Şen, kendi cumhurbaşkanlığı adaylığını gündeme getirerek “Canımız feda, kanımız feda. Tereddütsüz… Karşılık varsa, yüce millet istiyorsa, karşılıksız bırakmayız. Millet çoban ateşini yakarsa uzak durmayız. Kormuyorum, kompleksim yok. Bu ülkeyi yönetebilmek için acayip bir şey olmaya da gerek yok.” demişti.
Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda İYİ Parti'ye yaptığı çağrı sonrası Ersan Şen, "Meral Akşener biraz önce aradı, 'Hocam adaylık konusunda ciddi misiniz?' dedi. 'Ciddiyim' diyince 'Kapımız açık, buyurun görüşelim" ifadelerini kullanmıştı.
Altılı Masa'daki adaylık krizinin tatlıya bağlanmasının ardından Ersan Şen'in akıbeti merak konusu olmuştu.