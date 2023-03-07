Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dış basına nasıl yansıdı?

Bloomberg: Sakin siyasetçi Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Türk siyasetçiler, iki ay sonra yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okuması için ana muhalefet partisi başkanını seçerek, tanıdık bir yüzün ülkenin en uzun süre görev yapan liderini görevden almak için yürütülen sallantılı kampanyayı tersine çevirebileceğini umuyor.