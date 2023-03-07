Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dış basına nasıl yansıdı?
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının duyurulması dış basında da yankı buldu. Yapılan yorumlarda 14 Mayıs'ın Türk siyasi tarihinin en önemli seçimi olduğu vurgulandı.
Adaylık krizini tatlıya bağlayan Altılı Masa, cumhurbaşkanı adayını Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirledi.
Kılıçdaroğlu'nun adayylığı dış basında da geniş yankı buldu.
Bloomberg: Sakin siyasetçi Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu
Türk siyasetçiler, iki ay sonra yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okuması için ana muhalefet partisi başkanını seçerek, tanıdık bir yüzün ülkenin en uzun süre görev yapan liderini görevden almak için yürütülen sallantılı kampanyayı tersine çevirebileceğini umuyor.
AFP: Parçalanmış muhalefet, Erdoğan'a karşı birleşti
Türkiye'nin muhalefet liderleri Pazartesi günü aylardır süren şiddetli tartışmalara son vererek 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ortak aday olarak ana laik partinin genel başkanını gösterme konusunda anlaştı.