Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler!

Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu X üzerinden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a yüklendi.

"Sana ilk ve son kez cevap veriyorum" diyen Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a sert bir dille cevap verdi.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun o açıklamaları:

Sana ilk ve son kez cevap veriyorum;

Söylemediğim bir söz için ve dahi çıkan yalan haberi de tekzip ettiğim halde şu söylediklerine bak. Ne parti ahlakımızda ne de kültürümüzde senin yaptıklarının yeri yoktur. Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri yalnızca Anayasaya ve millete bağlıdır.

Hakarete varan ifadeler kullandın sustum. Mustafa Kemal Atatürk'ün makamını temsil eden koltuğu fırlattın sustum. Ama edepsize had bildirmek, kırk yetim giydirmek gibiymiş derler…

Serseri mayın gibisin.

Dengeni yitirmişsin.

Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun…

Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim;

Aklını başına al…

Tanju, ne kadar kin varmış içinde…

Kinini daha da diri tut ve kork!

"Tanrı mısın?" Ne demek? Allah'a sığınırım.

"Tarikat lideri misin?" Ne demek? Hayatım tarikatlarla mücadele ederek geçti.

Eleştiri bizim partimiz için ekmek ve su gibidir, başımın üstünde yeri vardır.

Ama saygısızlığa, edepsizliğe ve arsızlığa ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi müsaade etmez…

Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum... Yazık sana, sana verdiğim emeklere…