Kılıçdaroğlu'ndan Mehmet Ali Çelebi açıklaması

CHP'den istifa ederek Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne katılan Çelebi, birkaç ay sonra Memleket Partisi'nden de istifa etmiş ve bağımsız milletvekili olarak yoluna devam etme kararı almıştı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, AK Parti’ye katılan eski CHP’li Mehmet Ali Çelebi hakkında ilk kez konuştu.

ABD’deki temaslarını sürdüren Kılıçdaroğlu, Çelebi’nin durumu hakkında gazeteci İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamada “Bu kadar savrulma olmaz ki” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu konu hakkında başka bir şey söylemek istemediğini belirtti.