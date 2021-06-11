Kılıçdaroğlu'ndan Kutlu Adalı'nın mezarına karanfil...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 yıl önce suikast sonucu öldürülen gazeteci Kutlu Adalı’nın Lefkoşa’daki mezarını ziyaret etti.

Mezar ziyaretinin ardından basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Kutlu Adalı'nın katledilişinin üzerinden yıllar geçti, asıl failler bulunamadı. Soruşturma yetersiz. Soruşturmanın yetersiz olduğunu, delillerin yeteri kadar toplanamadığını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de kabul etti zaten. Şimdi asıl failler ortaya çıktı yıllar sonra. Sağlıklı bir soruşturmayı yapmak ve sonuç almak artık Türkiye ve KKTC'deki siyasetçilerin ve savcıların namus borcudur. Hiçbir faili meçhul cinayet kapatılmamalı, üstü örtülmemelidir, failleri yakalanmalı ve cezası verilmelidir. Bunu bekliyoruz, aile bunu bekliyor, yıllardır bekliyor. Failler ortada, biliniyor, katiller belli, biliniyor. Gereğinin yapılması lazım."

Kılıçdaroğlu, daha sonra Adalı ailesini evinde ziyaret etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in "Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi" olayına ilişkin iddialarıyla ilgili 1 Haziran'da soruşturma başlatmıştı.