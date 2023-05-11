Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye çağrı!
Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Muharrem İnce'ye çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin" dedi.
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Manço'nun "Halil İbrahim Sofrası" adlı şarkısını da eklediği paylaşımında, "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin." ifadelerine yer verdi.
Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin…https://t.co/Oz8PwGyf3N
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 11, 2023
Yorumlar