Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'a şartlı evet!

28 Mayıs seçiminin ardından CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na bayrak açan İBB Başkanı İmamoğlu, genel başkanlık için ısrarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel'deki tesislerinde bir araya gelen ikilinin toplantıda ne konuştuğu sır gibi saklanıyordu.

Toplantıya ilişkin önemli detaylar veren Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na şartlı evet dediğini açıkladı.

Küçükkaya, İmamoğlu'nun aday olabilmesi için birbirinden zorlu şartlar sunan Kılıçdaroğlu'nun Ahlatlıbel görüşmesinde şunları dediğini iddia etti:

"İstanbul'u anahtar teslim AK Parti'ye teslim etmenize izin vermem. Aday olmak isterseniz önce size düşen İBB'yi kazanmak ve oradaki Meclis çoğunluğunu elde etmek. Sonra istifa edebilirsiniz. İstifa edince Meclis çoğunluğu CHP'de olduğu için bir CHP'li Belediye Başkanı olabilir, sonra Genel Başkanlığa aday olabilirsiniz."