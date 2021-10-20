Kılıçdaroğlu'ndan HDP'nin iktidar isteğine yanıt

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Ağrı'da düzenlediği mitingde "HDP demokratik iktidarın bir parçası olacak, ülkeyi yönetecek" demişti. Buldan'ın açıklamalarının ardından "HDP resmen Millet İttifakı'nın parçası mı oluyor?" soruları akıllara gelmişti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'le yaptığı ortak açıklamada Buldan'ın ifadelerini değerlendirdi. Buldan'ın açıklamalarını ilk kez duyduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bunu gerçekten ilk kez duyuyorum. Şunu gayet iyi biliyorum, Millet İttifakını bozacak acaba ne yapabiliriz? Böyle bir arayışın özellikle Cumhur İttifakında olduğunu da gayet iyi biliyorum ama ne yaparlarsa yapsınlar, hangi yola başvururlarsa vursunlar bu ülkenin insanlarının ferasetine güveniyorum." dedi.

Buldan'ın, "HDP iktidarın parçası olacak" açıklamaları akıllara eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in "HDP'ye bir iki bakanlık verilebilir" sözlerini getirdi. Buldan'ın tam 1 gün önce yaptığı açıklamaları ilk kez duyduğunu söyleyen ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu, Buldan'ın açıklamalarına değinmekten kaçındı.