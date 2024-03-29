Kılıçdaroğlu'ndan genel başkanlığa dönüş sinyali!

Yerel seçimlere 2 gün kala CHP içindeki çatlak iyiden iyiye su yüzüne çıktı.

Kılıçdaroğlu destekçileri, İmamoğlu'nu hedef alarak İstanbul'un dört bir yanına pankartlar asmış ve "Seni sırtından hançerleyenlere oy yok" mesajı vermişti.

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ahmed Arif'in Anadolu şiirinden manidar bir dörtlük paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

“Gör, nasıl yeniden yaratılırım, Namuslu, genç ellerinle. Kızlarım, Oğullarım var gelecekte, Herbiri vazgeçilmez cihan parçası. Kaç bin yıllık hasretimin koncası, Gözlerinden, Gözlerinden öperim, Bir umudum sende…”

CHP'nin yerel seçimlerde alacağı olası bir başarısız sonucun ardından Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık için aday olacağı konuşuluyordu.

Kılıçdaroğlu, Ankara'da açtığı ofisinden yürüttüğü parti içi faaliyetlerle, Özel ve İmamoğlu