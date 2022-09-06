Kılıçdaroğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın olası cumhurbaşkanı adayları arasında yer alan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün hakkında flaş açıklamalar yaptı.

Gül'ün adaylığı konusunda kendisine yönetlilen soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Herkes aday olma hakkına sahiptir. Elbette sayın Gül de... İnsanlar aday olarak görmek istediği kişilerin adını telaffuz edebilir. Bizim 6’lı masada isim değerlendirmemiz yok" dedi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Balbay'a konuşan Kılıçdaroğlu, "Biz altı lider yeni seçilecek cumhurbaşkanı ile birlikte yapılması gerekenleri konuşuyoruz. Temel konularda mutabıkız. Ancak henüz masada isimlendirme yapmadık. İstanbul, Ankara, öteki belediye başkanlarımız gayet güzel çalışıyorlar. Görevlerinin gereğini yerine getiriyorlar" diye konuştu.