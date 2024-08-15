Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Altaylı'ya çok sert ifadeler

Gazeteci Fatih Altaylı ile CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan polemik, hakarete varan şiddetli bir tartışmaya dönüştü.

"Patronların satılık elemanı"

Altaylı'nın Kılıçdaroğlu'na yönelik, "AK Parti'ye çalışıyor" suçlamasına sosyal medyadan çok sert yanıt veren Kılıçdaroğlu, Altaylı'nın eski günlerini hatırlatarak, "Merkepler adam olur, sen adam olmazsın. Güç, Fetö terör örgütündeyken her organizasyonlarına koşup yalakalık yapan kepaze. Doğan Grubunda çalışırken Ciner'e küfür eden, Ciner daha çok para verince oraya geçen, patronların satılık elemanı." ifadelerini kullandı.

"Kalemin satılık"

Altaylı'nın "muhalif rolü" oynadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kalemin satılık. Ruhun satılık. Hatta küfür yuvası ağzın bile satılık." dedi.

"Elinde viski kadehleriyle partiyi yöneten alçaklar"

Altaylı üzerinden esk CHP'yi de eleştiren Kılıçdaroğlu, Ben, Bu partiyi senin gibi "elinde viski kadehleriyle partime yön veren" alçakların elinden aldım ve halkın partisi yaptım." paylaşımında bulundu.