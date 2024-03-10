Kılıçdaroğlu’ndan eleştirilere sert cevap!

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Portakal’ın Burcu Köksal’ın DEM Parti çıkışına ilişkin yönlendirdiği iddiasına sert yanıt geldi. Portakal’ın “Entrikacı politikacı” sözüne cevap veren Kılıçdaroğlu, “Ağız dolusu iftira atmak gazetecilik değildir. Kepazeliktir! Çukurluktur!” dedi.

Sözcü TV’de yayın yapan Fatih Portakal, önceki gün yayında, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' çıkışı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönlendirmesini ima etmişti. Portakal, “Köksal’a talimatı Kılıçdaroğlu verdi” yönündeki iddiasına sosyal medya hesabından sert cevap veren Kılıçdaroğlu "Ağız dolusu iftira atmak bırak gazeteciliği, insanlık değildir. Kepazeliktir! Çukurluktur!" dedi. Portakal ise Kılıçdaroğlu'na "Entrikacı siyasetçi" sözleriyle cevap verdi.

Neler yaşandı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katıldığı Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında öncesinde konuşan Burcu Köksal “Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak” ifadesini kullanmıştı.

Bucu Köksal’ın açıklamalarının ardından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Gazeteci Fatih Portakal arasındaki ‘talimat’ polemiği başlamıştı.

Fatih Portakal, Köksal’ın ‘DEM Parti’ çıkışını, Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla yaptığını öne sürmüştü. Bir gazeteciye konuşan iddiaları yalanlayan Kılıçdaroğlu, Fatih Portakal’a sert sözlerle yüklenmiş “Burcu Köksal’a böyle konuşması yönünde talimat verdiğim alçak bir iftiradır. Ne yazık ki aleyhime kasıtlı yalan bir haber yapılıyor” diye konuşmuştu.

İnsanlık değildir

Kılıçdaroğlu ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da “‘İspatlayamam ama’ diyerek ağız dolusu iftira atmak bırak gazeteciliği, insanlık değildir. Kepazeliktir! Çukurluktur! Senin iftiralarının da mevcut iktidarın seçim zamanında attığı iftiralardan, sahte ve montaj videolarından bir farkı yoktur” demişti.

Entrikacı siyasetçi

Son olarak Kılıçdaroğlu’nun sözlerine Fatih Portakal’dan sert yanıt geldi. Fatih Portakal, “entrikacı siyasetçi” sözleriyle yüklendiği Kılıçdaroğlu’na verdiği yanıtta şunları kaydetti:

“Kemal Kılıçdaroğlu’nu hiç kale almıyorum. Şu telefonumda o kadar çok şey vardır ki benim. Ben işini doğru yapan bir adamım. Kimse benim hakkımda yancıdır, dalkavuktur, çantacıdır diyemez. İmkanı yok diyemez. Diyenin alnını karışlarım. Bu kadar da net konuşuyorum. Ben doğru bildiğim yolda yürümeye devam eden, tek başına yürümeye devam eden bir insanım. Sevenim de çok fazla yoktur onu da söyleyeyim. Ama işimi iyi yapmaya çalışırım. Operasyonel olarak kullanılmamaya çalışırım. Seçim sonrasında gelen telefonları da biliyorum ben başka başka yerlerden bana. Ne anlamda geldiğini, konuşturtmayın beni. Şimdi ben şunu söyledim, bir şeylere dayandırdığım için söylüyorum bunu. Söyleme özgürlüğüm de var. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu sözü söylettiğini iddia ettim ve hala da iddiamın arkasındayım. ‘Bana kaynak açıkla’… Öğretmeyin bana gazeteciliği. Ben size siyasetçiliği öğretmiyorum. Kemal Bey de kendi hakkında ‘deepfake’ hazırlayan insanlara namert demediği gibi bana namert diyor.

Ararsa da açmam

O namuslu gazetecilerden bir tanesi benim. Kemal Bey gidip de bir başkasını aramasaydınız keşke. Bir başka gazeteci üzerinden neden bunu yaptınız? Benim telefonum danışmanınızda vardır. Siz beni arayabilirdiniz. Ben de derdim ki o zaman Kemal Bey aradı bunu kabul etmiyor yalanladı. Ama zekisiniz bakın. Siz başka bir gazeteci üzerinden, o gazeteciyi arıyorsunuz, toplum bunu konuşsun diye mesajı oradan veriyorsunuz. Kemal Beycim siz beni arayabilirdiniz. Aramadınız. Bundan sonra arasanız da açmam zaten telefonu.

Operasyon çekmeyin

Operasyon çekmeyin. Operasyona alet de olmayın arkadaşlar. Aranması gereken burada benim, ben, iddiayı ortaya atan da benim. Benim aranmam gerekirdi. Neden Kemal Kılıçdaroğlu Fatih Portakal’ı aramadı diye de bir düşünün. Çünkü Kılıçdaroğlu gündemde yok. Bak bu şekilde gündeme geldi. Konuşturuyor adını, bir iki gün daha konuşturacak o kadar, fazlası da yok.

Kale bile almıyorum, sizi

Bitti benim için. Kale bile almıyorum sizi. Aynı sözleri aynen iade ediyorum size. Ve entrikacı siyasetçi diyorum size. Nerden sonra biliyor musunuz? 14 Mayıs’tan sonra o siyasette çevirdiğiniz entrikalardan dolayı. Bakın daha çok şey biliyorum da… Kale almıyorum, tamam bitti.”

Tek kelime ile, Yuh!

Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Veli Özdemir’de konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Fatih Portakal’ı sert dille eleştiren Özdemir, “Bu müptezele gazeteci demek, haberci demek, gerçek gazetecilere hakarettir. Sözcü TV gibi bir televizyon ekranına yakışmıyor. Tek kelime yuh !!!” değerlendirmesinde bulundu.