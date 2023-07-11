Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş'lı Avrupa Birliği reçetesi!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinib grup toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusundaki niyet beyanına değindi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girebilmesinin yolunun Osman Kavala, Selahaddin Demirtaş ve Can Atalay gibi isimlerin serbest bırakılmasındna geçtiğini belirten Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"AB'nin yolu Demirtaş'tan geçiyor"

"AB'nin demokratik standartlarını yerine getirmezseniz sizi AB'ye almazlar. Kendi ülkene demokrasiyi getiriyor musun? Demokrasinin, AB'nin yolu, Can Atalay, Osman Kavala, Merdan Yanardağ, Hakan Altınay, Mücella Yapıcı, bunlardan geçiyor. Bunları serbest bırakacak mısın? Yine AB'nin yolu Demirtaş'tan, Emine Şenyaşar'dan geçiyor. Bunları yapacağına söz verdin mi? AB'nin yolu Diyarbakır'da tutuklu gazetecilerden, Cumartesi Anneleri'nden geçiyor."