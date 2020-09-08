Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş açıklaması: Yattığı süreyi şeref madalyası olarak taşıyacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Gezi Parkı eylemlerine para aktaran iş adamı Osman Kavala'yı savundu.

'DEMİRTAŞ 'BEN ETTİM SEN ETME' DEMEYECEKTİR'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş (17 Mart 2015 tarihindeki Meclis grubu konuşmasında) ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ dedi. Madem sen beni yaptırmayacaksın o zaman içeride kalacaksın diyor. Sanıyor ki Osman Kavala da Selahattin Demirtaş da ben ettim sen etme diyecekler. Asla demezler.

'Şeref madalyaları olacak'

Haksız yere içeride tutulanlar içeride kaldıkları süreyi göğüslerinde hep bir şeref madalyası olarak taşıyacaklardır. Adaletsizliğe karşı en büyük mücadeleyi bedel ödeyerek biz yerine getirdik diyeceklerdir" ifadelerini kullandı.