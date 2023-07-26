Kılıçdaroğlu'ndan "değişim" isteyen vekillere ultimatom!

CHP'de seçim mağlubiyetinin ardından başlayan "değişim" tartışmaları son sürat devam ediyor.

Partisinin belediye başkanları ile yaptığı toplantıda "değişim" hareketine katılanları sert ifadelerle uyaran Kılıçdaroğlu vites yükseltti.

CNN Türk'ün haberine göre, partisinin milletvekilleriyle Ahlatlıbel Tesisleri'nde bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, "Parti içindeki konuları kamuoyu önünde tartışmayın. Kamuoyuna farklı görüntü vermeyi kabul etmiyorum. Bugüne kadar çok konuşuldu. Bundan sonrasına müsaade etmem. Bu düşüncede olanlar varsa yollarımızı ayıralım" ifadelerini kullandı.