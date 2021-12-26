Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adaylığı için Yavaş ve İmamoğlu’nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara’nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize anlatamayız" dedi.

Mustafa Balbay, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı röportajı Cumhuriyet’teki köşesine taşıdı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adayının kim olacağına dair soruyu ”Cumhurbaşkanı devlet deneyimi olan bir kişi olmalı, kritik bir süreci yönetecek. Sayın (Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur) Yavaş ve (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem) İmamoğlu’nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara’nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize anlatamayız.”