Kılıçdaroğlu'ndan "Can Atalay" tepkisi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu yapılacak kurultay öncesinde son kez partisinin grup toplantısına katıldı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Can Atalay hala içerde" sözleriyle AYM’nin kararının uygulanmamasını eleştirdi. AYM'nin kararını değerlendirmek üzere İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyayı Yargıtay'a göndermesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Yargıtay, talimatla karar aldı" iddiasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

“Cumhuriyet'in 2. yüzyılının ilk günlerinde bir olmak, beraber olmak sıcak mesajlar vermek en çok Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır. Kutlamalarda 10 milyon vatandaşımıza ulaştık. Buradan tüm belediye başkanı arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu heyecanı yaşattıkları için. Kutlamalarımız yıl boyunca da devam edecek.

Anıtkabir'e yürüdük ve bütün insanlarımız oradaydı. 1 milyon 182 bin vatandaş, Anıtkabir'i ziyaret etti. Artık öyle bir noktadayız ki hiçbir güç Cumhuriyet'i ve demokrasiyi engelleyemez.

Bütün komutanlar savaş meydanlarından gelmişler. Bağımsız bir Merkez Bankamız bile yok. 1930 da Merkez Bankası kuruldu. Milli Kurtuluş Savaşı sonrası hiç kimseye boğun eğmemek için mücadele yaptılar. Önce ekonomi kalkınma, eğitim ve yoksulluk dediler.

Yokluklar içinde kurduk

Nereden nereye geldiğini Türkiye'nin hepimizin bilmesi gerekir. Arzu ettiğimiz Cumhuriyet nasıl bir Cumhuriyet olacak. Onun yanıtını da Gazi Mustafa Kemal Atatürk veriyor. Demokrasinin tam ve belirgin şekli Cumhuriyet'tir. Biz Cumhuriyet'imizi böyle yokluklar içinde kurduk.

Nasıl bir Cumhuriyet? Fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller ister Cumhuriyet. 100 yıllık bir Cumhuriyeti, 22 yıla sığdırmak ne kadar doğrudur? 1927 yılında uçak fabrikasını kuran Türkiye'yi nasıl görmezsiniz? Toprak Mahsulleri Ofisi'ni, TARİŞ'i nasıl görmezsiniz?

Osmanlı'nın borcunu son kuruşuna kadar, yoksullukla mücadele ederken Türkiye Cumhuriyeti ödedi. Onlar büyüme ve kalkınma için kimseye el avuç açmadı. Bunlar da kapı kapı dolaşıyor kimden 3-5 kuruş alsak diye. Yalvarılır mı yakarılır mı ya? Cumhuriyeti kuranlar yolsuzluklarla mücadele ettiler.

Onlar her kuruşun hesabını millete veriyorlardı. Bunlar ise lüks ve şatafat içindeler. Sayıştay tamamen işlevsiz bırakıldı. Bunlar Türk Lirası'nı yerde sürüklenir hale getirdi.

AYM’nin Can Atalay kararı

Can Atalay hala içerde. Yargıtay talimatla karar aldı. Bu kişi bizim milletvekilimiz değil ama CHP'nin bir özelliği var. Nerede haksızlık hukuksuzluk varsa CHP kapı gibi yanındadır. AYM'nin daha önce emsal kararları olmasına rağmen talimatla karar aldı.

AYM'nin aldığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Anayasayı, yargı kararlarını kim uygulayacak? İnsan Hakları Komisyonu üyesinin ne işi var hapishane. Suç işliyorlar. Bunu da kendilerine göre demokrasi sanıyorlar.”