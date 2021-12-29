Kılıçdaroğlu'ndan bir randevusuz ziyaret daha

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde sosyal medya üzerinden gündeme gelen öğretmen mülakatlarına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yarın saat 13:00'te Milli Eğitim Bakanlığı'na gideceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. Yarın saat 13.00'te görüşmek üzere…" ifadelerine yer verdi.

Daha önce de TÜİK'e randevu almadan girmeye çalışan Kılıçdaroğlu içeri alınmamış ve TÜİK'in önünde basın açıklaması yapmıştı.