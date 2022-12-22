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Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, açıklanan asgari ücrete sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Sadece Saray'ı yolcu etmeyeceğiz, yoksuldan alıp zengine verdikleri bu düzeni de tarihe gömeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin 8 bin 506 lira olarak açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Saray, TÜİK’in sahte gıda enflasyonunun bile 5 puan altında zam açıklayarak, bu ülkenin 33 milyon vatandaşını soydu. Ne asgari ücretlinin hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü. Yine 'biri istedi' diye, öyle oldu" dedi.

CHP lideri paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"Asıl mesele, asgari ücrete tenezzül etmeyen bir Türkiye’yi yaratabilmektir. O da endüstriyel dönüşümle olur. Sadece Saray'ı yolcu etmeyeceğiz, yoksuldan alıp zengine verdikleri bu düzeni de tarihe gömeceğiz."

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