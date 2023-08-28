Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ilk tepki!

Afyonkarahisar’da, partilileri ili bir araya gelen Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan yenilginin faturasını isim vermeden de olsa Kılıçdaroğlu'na kesmşti.

Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere, İmamoğlu ve Yavaş gibi CHP'nin önde gelen siyasi figürlerine de eleştirilerini sıralayan Akşener hakkında CHP'nin ne diyeceği merak ediliyordu.

Akşener'e ilk yanıt CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

"Nezaketsizlik olur"

Cumhuriyet’ten Miyase İlknur’a konuşan Kılıçdaroğlu ise Akşener'in sözlerine yanıt vermemeyi tercih etti. Kılıçdaroğlu, "Sayın Akşener’in sözlerinin yorumuna dayalı soruları yanıtlarsam Sayın Akşener’e saygısızlık yapmış olurum, nezaketsizlik yapmış olurum" yanıtını verdi.

Akşener ne demişti?

"Sadece iktidar mensuplarıyla değil, biz bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla da mücadele ettik. Biz önce millet, önce memleket dedik. Ama 'önce şahsım, önce ben' diyenlerle uğraştık. Biz milletimizin geleceği için şahsi çıkarlarımızdan vazgeçtik ama koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık" demişti.

“En nihayetinde maalesef olmadı, olduramadık. 2023 seçimlerindeki yenilgiye maalesef engel olamadık” ifadelerine yer veren Akşener, "Ben iktidarı sandıkta yenmenin yeterli olacağını gördüm ama asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Onların yolunu kapatanlara maalesef engel olamadım"