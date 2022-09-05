Kılıçdaroğlu’ndan adaylık sinyali!

Fox TV’deki röportajında Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri şu şekilde:

“Oturacağız, ben verdim sözü tutan bir insanım. Verdiğiniz sözü tutmazsanız prestij kaybedersiniz. Öteden beri söylediğim şu; biz 6 lider otururuz Cumhurbaşkanı adayımızı belirleriz, kamuoyuna açıklarız ve hep beraber ona destek veririz. O kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olur. Uzlaşma kültürünü alarak, demokrasilerde esastır.

Uzlaşma kültürünü esas alarak ülkemizi aydınlığa çıkarmalıyız. Uzlaşılırsa elbette hazırım. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli. Oturacağız tartışacağız uygar insanlar gibi. 6 lider de devletin nasıl yönetilmesi konusunda uzlaşmış durumda."