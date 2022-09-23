Kılıçdaroğlu'ndan adaylık çıkışı: Hissetmek istiyorum

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Atama bekleyen öğretmenler bizi bekleyeceksiniz. Fakat sorunun çözümü için de bize katılacaksınız. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve öğretim görevlileri, sizler de bize katılacaksınız. Bütün üniversiteleri özgür ve özerk kılacağız. Herkes bundan emin olsun. Sürekli yürümeye ve ilerlemeye kararlıyım ve hiçbir şey beni inandığım yoldan geri çeviremez.

"Benimle olduğunuzu hissetmek istiyorum"

Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Artık karar verin. Halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum.

Son bir uyarı yapacağım. Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. Küçük yatırımcı soyuluyor. Piyasada yatırımcının buharlaşan parası dün itibariyle 5-5,5 milyar dolar. Bir SPK yetkilisi, 'Sistematik risk yok' diyor. EPDK yalan söyler mi? Maalesef söylüyor. Sistematik bir risk var. Daha önce uyardım. İzliyorum sizi, notumu alıyorum dedim. Derken blöf yapmadığımı da ifade ediyorum. Küçük yatırımcıyı soyanları isim isim biliyorum. Bu işin namuslu uzmanları da biliyor. Hepsini uyarıyorum. Açıkça söylüyorum, bu paraları burnunuzdan fitil fitil geçireceğim. SPK aklını başına alsın da görevini yapsın."

İmamoğlu ve Yavaş'tan destek açıklaması

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından İBB Başkanı İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın yanındayım" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından, "Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım, Kılıçdaroğlu" paylaşımında bulundu.