Kılıçdaroğlu'ndan adaylığa sıcak mesaj: Bu işi yapmak isterim

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında

Ortak mutabakat metninin tümünü dikkate aldığınızda, artık yeni bir anlayışı inşa edeceğimizi görebilirsiniz. Bu belki de dünya demokrasi tarihinde bir ilk; altı lider bir araya geliyor ve ülkenin sorunlarını çözmek için çalışıyor. Baktığınızda her birimiz özveride bulunuyoruz. Altı liderin altına imza attığı mutabakat metnini hayata geçireceğimize söz veriyoruz.

ÇİFTÇİNİN ÜRÜNLERİNİN KARŞILIĞINI ALACAĞIZ DEMEK TALİMAT ALMAK MI?

Bu metin dışardan yazdırılan bir metin değil. Her alanda Türkiye’nin çıkarlarını gözeten bir metindir. Hangisi dışardan alındı? Çiftçiye ürünlerinin karşılığını alacağız demek dışardan talimat almak mı

Savunma sanayiinin tarihini bilmezler. Savunma sanayiinde ilk gizli karar ne zaman alındı bilmezler. Savunma sanayii hepimizin üzerine titremesi gereken bir konu.

Niye yok edeyim savunma sanayiini? Tank palet fabrikasını kime verdiler? Fabrikayı Katar’dan alıp Türk ordusuna vereceği

DURUM VE HASAR TESPİT KOMİSYONU KURACAĞIZ

Bütün bu kurumların başına liyakatli olanı getireceğiz. Durum ve hasar tespit komisyonu kuracağız. Rakamların doğru dürüst bilinmediği bir Türkiye gerçeği var. Bürokratlar görevlendirilecek ve bize gerçek bir Türkiye rakamı verin diyeceğiz. Veriler olmadan kararlar alamazsınız. Devlet bilgiyle, birikimle yönetilir. Devletin kurumlarının liyakatli olmasına önem vereceksiniz. Devlette liyakat vardır, siyasette yoktur. Ekonomide de adalet olmalı. Adaletin toplumun her alanında olmalı bizim de hedefimiz bu zaten.

"KESİN HESAP KOMİSYONU KURACAĞIZ"

Meclis iç tüzüğüne önemli bir düzenleme yapmayı taahhüt ettik. Kesin hesap komisyonu kuracağız. Kesin hesap hiç tartışılmaz sadece bütçe tartışılır. Geçen yılın bütçesi nereye harcandı o tartışılmadı. Kesin hesap komisyonunun başına ana muhalefetten bir başkan seçilecek. Bu yolsuzlukların tarihe gömülmesi demektir.

"İHA'LARIMIZI, SİHALARIMIZI ÜRETECEĞİZ"

Biz satılan Tank Palet Fabirkası’nı alıp ordumuza vereceğiz. Tank yapılacak demişlerdi nerede bu tank. Tank Palet’te 5 model tank üretildi. Deneme atışları yapıldı tamamı başarılıydı. Seri üretime geçirilecekti, engel oldular. Bu vatana ihanettir. Keşke bu konuda dava açılsa. Onların belgelerini gizliyorlar. Tank üreten Türkiye tank üretemez noktaya getirildi. Savunma sanayii farklı bir şeydir. Aselsan’ın nitelikli personellerinin tamamı yurt dışına gitti. En değerli insanlarımız yurt dışına gitti. Bunlar gönderiler. Onların tamamı Türkiye’ye gelecek. Biz tanklarımızı İHA’larımızı, SİHA’larımızı üreteceğiz. Bizim genlerimizde 100 yıllık Kuva-i Milliye geleneği var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin koltuğunda oturan kimseye el avuç açmaz.

1940’larda Türkiye uçak ihraç eden 4 ülkeden biriydi. Cumhuriyet kurulurken kimseye el avuç açılmadı. Bu ülkenin kaynakları var. Mutabakat metninde kişi başına düşen milli geliri 2 katına çıkaracağız diyoruz.

ADAYLIK MESELESİ

İçinde olduğumuz sorun bizim sorunumuz. Oturup konuşuyoruz. Ekiplerimiz çalışıyor. Olayı bir parti olayı şeklinde tanımlarsanız bu iş çözülmez. Biz bu işi çözmek için çoktan yola çıktık. Rozet sonuçta Türkiye rozeti biz bu ülke için çalışıyoruz. Biz Türkiye’nin ikinci yüzyılı için çalışıyoruz. Mutabakat olması gerekiyor. Olmadan karar almayı asla doğru bulmam. Diyelim ki ismim üzerinde mutabakat oldu. Bu işi yapmak isterim tabii ki.