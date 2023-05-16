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Kılıçdaroğlu'na istifa baskısı!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde umduğunu bulamayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun omuzlarındaki istifa baskısı her geçen gün artıyor. Muhalif medyanın önemli figürleri 14 Mayıs seçimlerinin ardından Kılıçdaroğlu'nu hedef almaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve parlamentoda umduğunu bulamayan Kılıçdaroğlu'nun üzerindeki istifa baskısı her geçen gün artıyor. 

Muhalif medyada Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda seçimi kazanması mucize olarak nitelendirilirken, Kılıçdaroğlu'na istifa çağrılarının da ardı arkası kesilmiyor. 

Sözcü TV'de çalışan Fatih Portakal, ikinci tur seçimi öncesi Kılıçdaroğlu'na ilginç bir çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı görevini bırakarak ikinci tura girmesi gerektiğini belirten Portakal,  "CHP genel başkanlığını bırakıp bağsız ve bağlantısız olduğunu açıklasın. 28 Mayis’ta seçime öyle girsin." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun yaşına vurgu yapan Portakal, "Hem yaş hem olası yenilgiye uğramış bir lider olarak partiyi yönetmesi mümkün olmayacaktır." ifadelerini kullandı. 

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