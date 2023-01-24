Kılıçdaroğlu: “YSK’ya güvenmiyoruz”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun vefatının 30. yıl dönümünde CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Uğur Mumcu, bir siyasetçi değildi. Kalemini satmayan yürekli bir gazeteciydi." dedi. Mumcu'nun kalemini satmadığını ve dik durduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Onurlu durdu. Hayatına kastettiler. Havuz medyası değil özgür medya istiyoruz. Kalemini satana gazeteci denmez." diye konuştu.

"Bizim için önemli olan vatanımız ve bayrağımız. Bayrağımız ve vatanımıza gölge düşmesine izin vermeyiz." diyen Kılıçdaroğlu, ahlaklı bir yönetim ile siyaset istediklerini dile getirirken bunun için mücadele ettiklerini vurguladı.

İktidara geldiklerinde Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması gerçekleştireceklerini hatırlatan CHP lideri, "100 bin öğretmen atamasının ardından köy okullarını açacağız. Oraya da öğretmen atanacak. Kreşler açacağız. Binlerce öğretmen görev yapacak. Öğretmenlik mesleğini toplumun en saygın mesleği haline getireceğiz. Öğretmen Meslek Kanunu'nu çıkaracağız. Öğretmenlerin ayrı yasasını çıkaracağız." dedi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, "128 milyar doları ve devletin hazinesinden alınan 418 milyar doları alacağım; işçiye, köylüye, emekliye, öğretmene, sanayiciye herkese vereceğim." diye konuştu.

Mafyayla ve uyuşturucuyla mücadele edeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Tehdit etmezseniz namertsiniz. Bilim milim geri adım atmayacağız. Vatandaşın hakkını hukukunu sonuna kadar savunacağız." dedi.

İsveç’e tepki

İsveç'te büyükelçiliğimizin önüne bir soytarı getirdiler. Kutsal kitabımızı o sefil kişi yaktı. İsveç yönetimi devlet zekasından yoksun seyrettir durdu. Bu oyunun oynanmasına izin verdiler. Her inanca saygılıyız. Her kimliğe saygılıyız. İnançlara saygı göstermek insan olmanın bir gereğidir.

YSK’ya güvenmiyoruz

YSK'nın hangi olaylarda nasıl karar vereceğini hepimiz biliyoruz. İradesini Saray'a ipotek eden adama hakim denmez. Yüksek Seçim Kuruluna güvenmediğimi sağır sultan duydu. İradesini saraya ipotek eden adama hakim mi denir? İstanbul seçimlerini alalım, aynı zarfın içinde 4 oy konuluyor. Talimat geliyor, seçimi iptal ediyor. Ben de bunlara çete dedim. Evet çeteler. Eskiden kalemini satmayan iradeli kişiler vardı şimdi onları da temizlediler. Yargıya da Yüksek Seçim Kuruluna da güvenmiyoruz. Hala hukukun üstünlüğüne göre karar veren yargıçlarımız var. Onların yüzü huyu hürmetine.

Yeter söz milletindir

Erdoğan 'Yeter söz milletindir diyor' Kazanmak için bütün tuşlara basmış durumda. Bak Erdoğan bozuk saat bile günde 2 doğruyu gösterir. Yeterse senin saraylarına yeter, yeterse senin mafya babalarına, uyuşturucu baronlarına yeter. Yeterse Sinan Ateş'i öldürttüğünüz torbacılara yeter. Yeterse her türlü pisliği ülkemize sokan fotoromanına yeter. Yeterse senin o kadınlara küfreten diline yeter. Evet yeter söz milletindir! Söz Millet İttifakı'nındır. Yeter ve yeter artık.’