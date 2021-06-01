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Kılıçdaroğlu yine tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine tazminat ödeyecek! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay tazminat davasını kazandı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 30 bin lira manevi tazminat kazandı.

Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Avukatların beyanlarının ardından hakim, davayı kısmen kabul ederek, Kılıçdaroğlu'nun Oktay'a 30 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, 13 Ekim 2020'de CHP TBMM Grup Toplantısı'nda sarf ettiği ifadelerden dolayı kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle dava açmıştı.

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