Kılıçdaroğlu, yeni vekillerle görüşecek!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’te 28. dönem milletvekilleriyle görüşecek.

Kılıçdaroğlu TBMM’de CHP milletvekilleri ile bir araya gelecek. Tüm CHP’li vekiller katılacağı toplantıda, yeni döneme ilişkin görüşmeler yapılacak.

Dün partisinde MYK’yı toplayan Kılıçdaroğlu, bugün de milletvekilleriyle yeni dönemin kritiğini yapacak. Dünkü toplantıda MYK üyeleri istifalarını sunduğu Kılıçdaroğlu bu istifaların arkasından, CHP Meclis grubunun da yönetimini yeniden şekillendirecek.

Bu toplantının ardından Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için bir grup başkanı ve 3 grup başkanvekili de Cumartesi günü belirlenecek. CHP Grup Başkanı olarak en güçlü ismin Özgür Özel olduğu ifade edilirken, kulislerde grup başkanvekilliği için Zeynel Emre, Ali Öztunç, Bülent Tezcan, Murat Emir, Burcu Köksal ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu isimleri geçiyor.

Bu arada Meclis Başkanvekilliği, grup yönetimi ve yeni MYK üyeleri için son kararı Kılıçdaroğlu önümüzdeki hafta başında verecek. Öte yandan dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Bu konuya ilişkin değerlendirmelerin bugün parti sözcüsü Faik Öztrak’ın yapması bekleniyor.