Kılıçdaroğlu: Yabancıya konut yasağı getireceğiz
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "6 ay sonra, 5 yıllığına yabancıya konut yasağı getireceğiz" dedi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iktidar olmaları halinde yabancıya konut satışı yasağı getireceklerini söyledi.
Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere verdi:
"Sarayın zalim düzeni yüzünden insanlarımızın ev sahibi olması hayal oldu. Kiralar da şiştikçe şişiyor. Vatandaşımıza öz vatanında zulüm var. 6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz. Fiyat dengesi oluşmadan yasak kalkmayacak. Öncelik kendi insanımızdır."
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