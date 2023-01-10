AjansHaber.com.tr Ekonomi Kılıçdaroğlu: Yabancıya konut yasağı getireceğiz

Kılıçdaroğlu: Yabancıya konut yasağı getireceğiz

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "6 ay sonra, 5 yıllığına yabancıya konut yasağı getireceğiz" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iktidar olmaları halinde yabancıya konut satışı yasağı getireceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere verdi: 

"Sarayın zalim düzeni yüzünden insanlarımızın ev sahibi olması hayal oldu. Kiralar da şiştikçe şişiyor. Vatandaşımıza öz vatanında zulüm var. 6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz. Fiyat dengesi oluşmadan yasak kalkmayacak. Öncelik kendi insanımızdır."

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İşsizlik rakamı açıklandı
Kriz yeni çözüme zorluyor
Altın güne yükselişle başladı!
Benzine indirim geliyor!
Brent petrol fiyatında son durum
Borsa günü düşüşle tamamladı!
Borsa güne yükselişle başladı