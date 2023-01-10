Kılıçdaroğlu: Yabancıya konut yasağı getireceğiz

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iktidar olmaları halinde yabancıya konut satışı yasağı getireceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere verdi:

"Sarayın zalim düzeni yüzünden insanlarımızın ev sahibi olması hayal oldu. Kiralar da şiştikçe şişiyor. Vatandaşımıza öz vatanında zulüm var. 6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz. Fiyat dengesi oluşmadan yasak kalkmayacak. Öncelik kendi insanımızdır."