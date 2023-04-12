Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan görüşmesi bitti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Yaklaşık 25 dakika süren görüşmede seçim güvenliği konusu ele alındı.

Görüşmeden sonra açıklama yapan Sinan Oğan, seçim güvenliği konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Oğan ayrıca, diğer adaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den görüşme talebinde bulunacağını belirtti.