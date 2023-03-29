Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce görüşmesi sona erdi

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bugün saat 17'de bir araya geldi.

Ortak açıklama yapıldı



Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından basın açıklaması yapılıyor. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bizi kabul ettiği için teşekkür ederim. Doğal olarak deprem bölgesi olmak üzere pek çok sorunu görüştük. Yaşanan sorunlarla ilgili çözümleri de ifade ettik. Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Sorunları masaya yatırmak, çözümler üretmek benim ve Sayın İnce'nin görevi"

İnce şu açıklamayı yaptı:

"Siyasette ittifaklar olmalıdır ama menfaat değil ilke ittifakı olmalıdır. Bizim ilkelerimiz nettir. Atatürk'ü tartıştırmayız. Teröre karşı mesafeliyiz. Kadın hakları konusunda çok kararlıyız. Bu duruştan asla taviz vermeyiz. İlkeler etrafında bu memleketi ayağa kaldırabiliriz. Erdoğan akla, bilime, hukuka inanmamaktadır. Sayın Genel Başkan'a teşekkür ediyoruz. Biz döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz. Herkes ateş ediyor bize, biz de döne döne vuruşmaya devam edeceğiz. Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz, güle güle.

(Adaylıktan çekilecek misiniz?) Adaylıktan çekileceğim demedim.''

Adaylık masada

17.00'de başlayan kritik görüşmede İnce'nin adaylık konusunun ele alınması bekleniyor.

İnce'ye eski CHP milletvekilleri adaylıktan çekilmesi için çağrı yapmıştı. İnce'nin adaylığının muhalefetin oylarını böldüğü ve cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunu Kılıçdaroğlu açısından "riske soktuğu" yorumları yapılıyor.

İnce dün Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye yaptığı açıklamada, "Bana bir teklif yok. Kemal Bey gelirse konuşurum. Ben müzakereye açığım. Bu iktidardan memnun değilim ama sizden de memnun değilim. Siyaset yapmak istiyorum. Neden çekileyim? Demokratik bir hak değil mi?" diye konuşmuştu.