Kılıçdaroğlu TÜİK'e alınmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün saat 11'de TÜİK'e gitti ancak binaya alınmadı.

Kılıçdaroğlu TÜİK önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK, Cumhuriyetin önemli kurumlarından birisidir. Rakamları 84 milyonu ilgilendirmektedir. Bu kurumun rakamları üzerine siyasal partiler, ekonomik çevreler, sosyal çevreler, politikalar oluştururlar. Dün TÜİK Başkanlığından randevu istedik, gelen arkadaşlarımın tamamı geçmişinde teknik olarak ekonomide çalışan arkadaşlarımız. Buraya sağlıklı ve tutarlı bilgiler almak için geldim. Kabul edilemeyeceğimizi ifade ettiler. TÜİK sitesindeki metni okudum: Bilgiye nasıl erişilir? Diğer kanallar yoluyla bilgi talebinde bulunmak istiyorsanız, merkez teşkilatı ya da bölge müdürlüklerine başvuruda bulunabilir, merkez teşkilatımıza gelebilirsiniz, bilgiyi alabilirsiniz."

'SİTELERİNDEKİ DAVETE UYDUK'

"Biz de sitelerindeki davete uyarak geldik. Bu tablo Türkiye’nin nereye geldiğini göstermek için önemli bir tablodur. Devletin bilgileri, devletin sahip olduğu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalara ana muhalefet partisi liderine açıklanmak istenmiyor."

'RAKAMLAR GÜVEN VERMİYOR'

"Kapılar kapanıyor. Türkiye’nin geldiği nokta açısından önemlidir. Burası enflasyon oranlarını açıklıyor. Bu sabah açıklanan aylık 3.51, yıllık 21,31. Bu rakamlar güven vermiyor. Enflasyon gerçekten bunların iddia ettiği gibi mi? Bir grup akademisyen de enflasyon tahmininde bulunuyorlar."

Kılıçdaroğlu gitmeden önce sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında "TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun TÜİK" ifadelerini kullanmıştı.