Kılıçdaroğlu topu 6'lı masaya attı! “HDP’ye bakanlık” iddiası!

Fox TV’de yayınlanan röportajında HDP’ye ilişkin sorulara temkinli cevap vermeye çalışan CHP Lideri Kemal Kılıçdaoğlu, "HDP'ye bakanlık” konusunda ilginç açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in bir TV programında, sunucunun “Siz diyorsunuz ki HDP’ye bakanlık verilebilir” demesi üzerine “Elbette verilebilir” yanıtıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya temkinli yaklaştı. Topu bu soruda 6’lı masaya atan Kılıçdaroğlu, "Karar alınırken altı lider oturup karar alacağız. Dolayısıyla şu veya bu herhangi bir şekilde ironi de yapabilir başka bir konuşma da yapabilir. Burada önemli olan altı liderin karar almaları" dedi.

Kendi adaylığının da aynı şekilde masadan çıkacak bir uzlaşıya bağlayan Kılıçdaroğlu, HDP’ye ilişkin ise "Elbette oturup konuşacağız gerekirse tartışacağız" derken, "Altılı masada çatlak yok" vurgusu da yaptı.