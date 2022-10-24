Kılıçdaroğlu, TOGG açılışına katılmıyor!

Türkiye'nin yerli otomobil serüveninde tarihi bir adım olan TOGG fabrikasının açılışı için hazırlıklar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törene çok sayıda siyasi ismin de iştirak etmesi bekleniyor.

Davetliler arasında yer alan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ise davete katılıp katılmayacağı merak ediliyordu.CHP sözcüsü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun Gemlik Kampüsü'nde gerçekleştirilecek olan törene katılmayacağını duyurdu.

Kılıçdaroğlu katılmıyor

Öztrak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"TOGG, bizi gururlandıran bir projedir Bu davet şirket yönetiminden gelseydi kabul ederdik ancak Erdoğan bunu bir siyasi şova dönüştürmek istiyor. Genel Başkanımız davete icabet etmeyecek ancak en kısa zamanda TOGG'a ziyarette bulunacak.

Akşener katılacak mı?

Davetliler arasında yer alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise törene katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor.