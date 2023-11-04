Kılıçdaroğlu: Sırtımdaki hançerlerle seçime girdim

CHP'de genel başkanlık yarışına sahne olan kurultay başladı.

Kurultay'da ilk konuşmayı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim süreciyle ilgili sessizliğini ilk defa bozdu ve "Seçime sırtımdaki hançerlerle girdim" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Cumhurbaşkanlığı seçimine gelince hepinizin malumu olan masadan kalkmalar ve oturmalar oldu. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Usta Nazım'ın dediği gibi, 'Ateşi ve ihaneti gördük.' Ama yılmadık, çalıştık. Yapılan bütün kumpaslara, yalana dolana rağmen, vatandaşlık verilen milyonlarca sığınmacıya rağmen, saray devletinin harcadığı milyarlara rağmen; çalıştık, yılmadık, yıkılmadık, asla ve asla boyun eğmedik. Çünkü şuna inanıyordum: Yolu doğru olanın, yükü ağır olur. Yükümüz ağırdı, üstelik hançerlerle birlikte ağırdı. Ama beni asıl üzen sırtımdaki yük değil, hançerlerdi" dedi."

"Seçim bitti, kazanamadık. Daha nefes almadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemini dillendirenler, uzun süredir değişmeyenlerdir. Ama seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu. Değişim. Herkesin, aklı olan herkesin bilmesi gereken bir gerçek var: Hayatın kendisidir değişim. Değişim değişmez değildir."