Kılıçdaroğlu, sel afeti yaşanan Kumluca'da

Kılıçdaroğlu, Antalya'da kanaat önderleriyle yaptığı toplantının ardından afet bölgesine gitti.

Su baskını yaşanan Kültür Parkı'nda, çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, esnafa ve vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, burada gazetecilere, doğal afetlerin olabileceğini ancak önlem alınması gerektiğini söyledi.

Felaketin yaşandığı andan itibaren partisinin Antalya milletvekilleri ile büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının Kumluca'ya gelerek müdahalede bulunduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, AK Partili belediyelerin de yardım ettiğini, felaket konusunda parti gözetmeksizin katkıda bulunan herkese teşekkür ettiğini dile getirdi.

Daha önce de Kumluca'da benzer felaketlerin yaşandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Kumluca tarım konusunda kritik bölgelerden biri. Buranın sürekli üretmesi lazım. Burası ürettiği zaman hem Kumluca hem Türkiye kazanıyor." dedi.

Daha önce "devletin liyakatli personelinin" bu tür felaketlerin en az zararla sonuçlanması için göletlerin yapılması konusunda rapor düzenlediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Sorun bu göletlerin bugüne kadar yapılmamış olması. Süratle yapılması lazım. Yağmur Allah'ın hikmeti, yağacak. Bu yağmurla, selle gelen milin bir yerde tutulması lazım. Uzmanlar 'şu alanlara gölet yapılması gerektiğini' söylüyor, yapılmadığı takdirde bu tür felaketler ortaya çıkıyor. Biz de takipçisi olacağız. Bu göletleri niçin yapmadılar? Çok büyük para değil. Baraj yapmıyorsunuz, gölet yapıyorsunuz. Bu göletler yapılırsa bir dahaki yağışlar daha az hasarla atlatılacak."

Kumluca'ya gelirken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e, ormanları göstererek, "İyi ki bu dağda ormanlar var. Ormanlar olmasa yağmur yağdığında daha büyük felaket olacak." dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Bu felaketlerden ders alınması lazım. Burası cennet gibi bir yer, bereketli toprakları var. İnsanlar ekiyorlar, biçiyorlar. Para kazansız istiyoruz. Çiftçinin üreticinin kazanması lazım." diye konuştu.

"Bütün dünya iklim değişikliğini dile getiriyor"

Kemal Kılıçdaroğlu, dere ve su yataklarının ıslahının yanında TARSİM Kanunu'nun da çiftçilerle görüşülerek hazırlanması gerektiğine dikkati çekti.

Herkesin kazandığı, kendi ülkesinde refah ve mutluluk içerisinde yaşadığı, her evde bereketin, saygının, sevginin olduğu, üreticilerin keyifle ürünlerini sattıkları bir Türkiye istediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, "Bütün dünya iklim değişikliğini dile getiriyor. BM'nin raporları var. Sağlıklı, iyi düşünen bir hükümet bu felaketleri önceden görür ve ona göre önlemini alır. Bir felaket yaşandığı zaman da en az zayiatla onu gidermeye çalışır. İnşallah onlar olacak." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, ardından Göksu Mahallesi'nde sel sularının bastığı seraları gezdi, çiftçilere "geçmiş olsun" dedi.