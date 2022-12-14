Kılıçdaroğlu programını iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyaset yasağı üzerine, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı KemalKılıçdaroğlu programını iptal ederek yurda dönüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane Meydanında konuşma yapması bekleniliyor.