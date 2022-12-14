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Kılıçdaroğlu programını iptal etti

CHP Genel Başkanı KemalKılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyaset yasağı üzerine Almanya seyahatini iptal ederek yurda dönüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyaset yasağı üzerine, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı KemalKılıçdaroğlu programını iptal ederek yurda dönüyor. 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane Meydanında konuşma yapması bekleniliyor. 

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