Kılıçdaroğlu o soruyu yine pas geçti! Adaylık bilmecesi sürecek

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında Altılı Masa'nın aday belirleme sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.

TV 100'de Gazeteci Uğur Dündar'ın konuğu olan Kılıçdaroğlu, "Aday olacak mısınız?" sorusuna bir kez daha net bir yanıt vermekten kaçındı.

Kılıçdaroğlu, 5 Ocak'ta 10. toplantısını gerçekleştiren Altılı Masa'nın 9 saat süren görüşmelerinde adaylık konusunun gündeme gelmediğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Son toplantıda cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulmadı. Herhangi bir tartışma da olmadı." ifadesini kullandı.

26 Ocak'ta 11.kez bir araya gelecek Altılı Masa bileşenlerinin bu toplantıda da aday ismi üzerinde görüşmeyeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu, "Bu konuda liderler acele de etmiyorlar. Büyük bir olasılıkla yol haritası ve hükümet programı çıkıp, neyi nasıl yapacağımız hangi amaçları güttüğümüz, hangi zaman diliminde neye odaklanacağımız konusunda yol haritası çıkarsa sıra cumhurbaşkanlığı adayının belirlenmesine gelecek." dedi.

Kılıçdaroğlu, 30 Ocak'ta hükümet programı ve yol haritasını açıklaması beklenen Altılı Masa'nın, adaylık ile ile ilgili görüşmelere bu tarihten sonra başlayabileceğini belirtti.